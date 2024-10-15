Кислородный коктейль: польза и вред для организма

Эксперт также объяснила, кому такой напиток противопоказан.

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Кислородный коктейль представляет собой напиток, насыщенный кислородом. Его активно используют в детских садах, школах для оздоровления детей, а также в фитобарах, санаториях.

Как правило, кислородный коктейль состоит из трёх компонентов: воды, медицинского кислорода и пенообразователя (это чаще всего яичный белок или корень солодки). Вместо воды в напиток могут добавить молоко, сок, ягодные морсы, травяные настои или витаминные добавки. Считается, что из такого напитка кислород усваивается гораздо быстрее.

Разбираемся с экспертом, действительно ли коктейль обладает полезными свойствами.

История возникновения

Рецепт кислородного коктейля был разработан в 1960-х годах советским академиком Николаем Сиротининым. Учёный исследовал возможности обогащения организма медицинским кислородом в виде пены.

В ходе клинических испытаний кислород вводился в желудок пациента через зонд. Этот метод способствовал улучшению состояния больных, устранял гипоксию и оказывал положительное воздействие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Такой способ лечения назвали энтеральной оксигенотерапией и добавили в номенклатуру медицинских услуг, доступных в Российской Федерации.

Тем не менее эксперты отказались от инвазивного метода в пользу более комфортной формы — кислородной пены, которую можно принимать вовнутрь.

Позже учёные разработали специальные аппараты для приготовления кислородной пены, которая подавалась пациентам через трубку. Изначально коктейль готовили в санаториях и больницах СССР.

Польза кислородного коктейля

Бытует мнение, что такой напиток улучшает кровообращение и психологическое состояние, насыщает организм кислородом, повышает уровень энергии и иммунитет и снижает уровень стресса.

«Польза от содержания и применения кислорода в таком виде не доказана», — Ксения Меркулова, врач-эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке.

Исследование, опубликованное в журнале PubMed, показало, что использование кислородных коктейлей не оказывает влияния на уровень энергии, расслабления или стресса человека. Учёные отмечают, что здоровые люди получают около 21% кислорода из вдыхаемого ими воздуха. На этом уровне кровь почти полностью (на 99%) насыщена, что означает отсутствие необходимости в дополнительном веществе.

Для получения достаточного количества кислорода лучше прогуляться и подышать свежим воздухом. Это для здоровья точно полезнее.

Из полезных свойств эксперт выделяет только то, что кислородные коктейли являются источником белка (так как содержит молоко) и микроэлементов (обязательный компонент — фруктовый сок). Плюс они приятны на вкус.

Вред кислородного коктейля

Дороговизна продукта. Одним из основных недостатков кислородных коктейлей является их высокая стоимость по сравнению с привычными напитками. Проблемы с ЖКТ. Некоторые люди могут испытывать нежелательные побочные эффекты при употреблении кислородных коктейлей. Это касается тех, кто страдает аэрофагией (частыми отрыжками) и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Высокая концентрация вещества способствует ухудшению их состояния, вызывая изжогу, вздутие живота и дискомфорт. Аллергические реакции. Напиток противопоказан людям, имеющим аллергию или непереносимость компонентов, например, на фрукты и молоко. Употребление кислородного коктейля в этом случае может вызвать аллергические реакции в виде сыпи, зуда или других серьёзных симптомов. Много сахара и высокая калорийность. С осторожностью напиток следует употреблять людям с диабетом из-за содержания в нём добавленных ингредиентов, среди которых сахар или сироп.

Сторонники кислородных коктейлей утверждают, что в условиях ухудшающейся экологии в крупных городах до 80% населения страдает от кислородной недостаточности. Они полагают, что регулярное применение напитка может способствовать восстановлению нормального уровня кислорода в крови.

Однако отношение медицинских специалистов к кислородным коктейлям неоднозначное. Некоторые врачи признают их полезными, другие — рассматривают как банальную пищевую добавку, а третьи — вообще не рекомендуют их употреблять, поскольку напиток может принести как пользу, так и вред.