Диетолог перечислила продукты против осенней хандры

Справиться с осенней хандрой помогут продукты с содержанием витаминов C, D и группы B. Также для настроения нужно пить достаточно воды, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, на эмоциональном состоянии человека сказывается здоровье кишечника.

"Тревожность, депрессия, хандра зависят от нашего микробиома. Если с ним все нормально, будут вырабатываться вещества, которые влияют на центральную нервную систему, а медиаторы отрегулируют состояние человека", – указала эксперт.

Для настроения и энергии важен витамин D: он содержится в печени трески, красной и черной икре, а также в дикой жирной рыбе – селедке, скумбрии и сардинах. Кроме того, его можно получить из сморчков и лисичек, перечислила Соломатина.

Витамины группы B улучшают состояние нервной системы и отвечают за метаболические процессы. Они содержатся в цельнозерновых кашах, хлебе и мясе, например телятине и говядине. Елена Соломатина врач-диетолог

Помимо прочего, хандра может появиться из-за недостатка витамина C. В большом количестве он содержится в болгарском перце, квашеной капусте и отваре шиповника.

Также эксперт порекомендовала ежедневно есть 500 граммов овощей и фруктов, богатых клетчаткой. Полезны и кисломолочные продукты – кефир, ряженка, простокваша. Все они улучшают работу кишечника и помогают поддержать микробиом, пояснила Соломатина.

Улучшат настроение и продукты с содержанием антиоксидантов – тыква, томаты, голубика, черника, слива, а также зеленый чай. Кроме того, часто источником плохого самочувствия бывает дегидратация – скрытый недостаток воды. Специалист посоветовала ежедневно пить из расчета 30 миллилитров на килограмм веса.

Если употреблять достаточное количество жидкости, тогда и настроение совершенно иное, потому что уровень энергии будет другим. Плюс быстрее выходят токсины. Когда в организме их много и Ph (мера кислотности водных растворов. – Прим. ред.) стремится к нижней норме, это вызывает упадок сил и плохое настроение. Елена Соломатина врач-диетолог

Ранее россиян предупредили, что кофе может привести к депрессии: его чрезмерное употребление опасно развитием нервозности, тревожности и проблем со сном. Кроме того, к плохому настроению приводит сладкое, так как оно быстро повышает уровень глюкозы в крови, после чего он мгновенно снижается.