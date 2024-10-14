Почему не стоит есть хурму на ночь

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский рекомендовал не есть хурму на ночь.

«Если наша задача — худеть, то за четыре часа перед сном хурму лучше не употреблять, так как она богата углеводами», — заявил эксперт в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, всплеск углеводов в вечерние часы откладывает засыпание. Также начнёт выделяться инсулин.

Нутрициолог рекомендовал употреблять хурму утром или днём.

В то же время эксперт отметил, что нет конкретного ограничения в употреблении хурмы.

Важно учитывать свой базальный обмен, который рассчитывается специальными формулами.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что завтрак — один из самых важных приёмов пищи. По её словам, человек, который вовремя не позавтракал, будет иметь более низкую скорость обмена веществ.