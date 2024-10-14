Миф о том, что фрукты нужно исключить из рациона во время похудения, распространен довольно широко. Причина –содержание в них сахара, который якобы мешает снижению веса.

Однако это не совсем так. Фрукты действительно содержат сахар, но также они богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, которые полезны для здоровья. Главное правило при похудении – это создание дефицита калорий, а не исключение определенных продуктов. Если фрукты вписываются в ваш ежедневный калораж, они не помешают снижению веса.

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Тем не менее, фрукты не всегда подходят в качестве перекуса или как еда перед основным приемом пищи. Из-за быстрого усвоения они могут вызывать резкий всплеск энергии, который быстро сменится чувством голода. Поэтому лучше всего включать фрукты в полноценные приемы пищи или есть их в сочетании с белковыми продуктами для более длительного чувства насыщения.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.