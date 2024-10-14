Как быстро согреться: девять интересных аюрведических способов

В наших широтах наступают по-настоящему холодные месяцы, которые еще раз напоминают нам о том, что, когда вы промерзли до костей, иногда нужно согреться изнутри. Наталья Ефанова, специалист по аюрведе со стажем работы 22 года, рассказывает, что можно сделать, чтобы никогда не мерзнуть.

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Пейте теплую воду с лимоном по утрам

По словам эксперта по аюрведе, питье теплой воды с лимоном (особенно по утрам) отлично помогает согреться. «Не только температура воды будет согревающей, но и согревающее свойство лимона (который, как известно, имеет кислый вкус в Аюрведе) также будет поддерживать тепло в пищеварительной системе и теле», — объясняет Наталья. Кроме того, горячая вода заставляет желчь двигаться по протокам желчного пузыря, а это всегда хорошо для метаболизма и иммунитета.

Пейте имбирный чай

Имбирь издревле известен своими согревающими свойствами, поэтому имбирный чай — еще один отличный вариант для холодов. И, поскольку он помогает разжечь ваш внутренний агни, или внутренний огонь, его полезно пить перед едой, чтобы подготовить организм к пищеварению.

Добавляйте специи в блюда

Некоторые специи и травы отлично подходят для усиления «жара» блюда. Наталья советует использовать корицу, куркуму, кумин, имбирь, гвоздику и черный перец, «так как они являются сезонными и согревающими». Кориандр и кардамон тоже в списке.

Попробуйте дыхание туммо

Дыхание туммо, что переводится как «внутренний огонь», — это древняя техника дыхания, изначально практиковавшаяся тибетскими буддийскими монахами. Сейчас ее активно практикует и проповедует голландский путешественник-экстремал Вим Хоф (его называют «Ледяным человеком» за его любовь к морозам). Она включает в себя выполнение определенного дыхательного паттерна с визуализацией огня в животе, который согревает вас изнутри.

Одно из исследований, посвященных дыханию животом показало, что эта практика действительно может помочь людям немного повысить температуру тела.

Примите удобную позу: сядьте с прямой спиной, скрестив ноги, расслабьте тело; Глубокое дыхание: сделайте несколько полных вдохов и выдохов, заполняя воздухом все тело; Интенсивное дыхание: вдох через нос и мощный выдох через рот, не давая воздуху застаиваться (ритм примерно 1 вдох/выдох в секунду). Повторите 20—30 циклов; Задержка дыхания: после последнего выдоха задержите дыхание на комфортное время и сосредоточьтесь на ощущениях в теле; Визуализация огня: представьте, что в области пупка загорается огонь, который постепенно разливается по всему телу и согревает его; Выполните несколько таких циклов, стараясь с каждым разом углублять ощущение тепла и расслабления.

Эта техника не только регулирует температуру тела (у некоторых монахов, практикующих туммо, наблюдали способность выдерживать экстремальный холод, оставаясь без одежды), но и укрепляет иммунитет, активизирует нервную систему и улучшает работу внутренних органов. А еще — помогает справляться со стрессом и тревогой, увеличивая концентрацию, развивает осознанность и эмоциональную стабильность.

Попробуйте дыхание огнем

В качестве еще одной согревающей дыхательной техники предлагается попробовать дыхание огнем.

«Эта дыхательная техника выполняется путем сильного выдоха через нос с одновременным втягиванием пупка в позвоночник», — объясняет специалист по аюрведе, добавляя, что она помогает «очистить тело и вызвать элемент огня внутри, активизируя чакру солнечного сплетения».

Сядьте ровно; Вдохните и выдохните через нос, выпячивая живот во время вдоха и втягивая его во время выдоха; Дыхание будет громким и быстрым, по мере того как вы будете увеличивать темп дыхания; Продолжайте не менее 30 секунд; Выполните несколько циклов.

Делайте тратаку

Вы когда-нибудь слышали о медитации при свечах, так называемой тратаке? Эта древняя аюрведическая техника медитации включает в себя согревающий элемент огня. Просто зажгите свечу и медитируйте на пламя, не отрывая взгляда. Вы можете начать с нескольких минут и довести время до 15 — но не забудьте использовать нетоксичные свечи!

Ешьте согревающие продукты

Хорошо не только включать в пищу согревающие специи, но и употреблять больше сезонных продуктов, которые в Аюрведе относятся к элементу огня: яблоки, помидоры, чеснок, чили, лук, сельдерей, морскую соль.

Двигайте своим телом

И, наконец, движение тела — еще один простой, но эффективный способ быстро согреться. Рекомендуется хорошенько попотеть по утрам — горячая йога, силовая виньяса и пилатес — все это заземляет и согревает. Очень хорошо и смотреть по утрам на восходящее солнце, это полезно для усиления метаболизма и гормонального баланса.