Специалист ответил, почему растительный белок «хуже» животного

Растительные белки могут содержать больше неперевариваемых веществ, чем животные. По этой причине организму сложнее усваивать первые. Об этом изданию Live Science рассказала Кристи Калхун, специалист в области пищевых наук и промышленности из Университета Небраски в Линкольне.

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Эксперт объяснила, что животные накапливают больше белка в своих тканях. Это необходимо для поддержания физической активности, движений мышц, метаболизма и восстановления клеток. Растения, в свою очередь, больше полагаются на углеводы и другие молекулы для накопления энергии. Поэтому их ткани естественным образом содержат меньше белка.

Специалист добавила, что важной характеристикой протеиновой пищи выступает содержание аминокислот, так называемых строительных блоков белков. Существует 20 типов аминокислот, каждая из которых играет уникальную роль в таких клеточных процессах, как восстановление тканей, транспортировка питательных веществ и функционирование мозга.

Девять из них называются незаменимыми аминокислотами, потому что организм не может вырабатывать их самостоятельно, без пищи. Именно белки животного происхождения содержат все девять незаменимых аминокислот, поэтому они классифицируются как «полноценные».

Недостатком растительного белка выступает отсутствие одной или нескольких аминокислот. Этот тип белка также обладает более низкой биодоступностью. Из-за повышенного содержания неперевариваемых веществ, таких как клетчатка, организму приходится тратить больше сил на их усвоение.

Калхун отметила, что полностью отказываться от растительного белка не стоит. По ее словам, организму эффективнее всего функционирует, когда человек потребляет разнообразную пищу.