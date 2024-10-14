Диетолог предупредил, как правильно есть фрукты

С фруктами и ягодами человек может получить витамин С, фолиевую кислоту, бета-каротин, калий, однако их переедание может привести к нежелательным последствиям для здоровья, предупредила врач-диетолог клиники «К+31» Анна Шейфер в беседе с «Лентой.ру».

По рекомендации ВОЗ, в дневном рационе должно быть не менее 400 граммов некрахмалистых овощей и фруктов, рассказала специалист.

«На долю фруктов приходится две порции, каждая примерно по 100 граммов. То есть одно яблоко или апельсин, или веточка винограда весом в 200 граммов или один банан среднего размера», — уточнила она.

Современные фрукты и ягоды, выращенные промышленным способом, содержат в пять раз больше сахаров по сравнению с плодами, которые выращивали 30 лет назад, отметила врач.

«Этот факт необходимо учитывать. По современным научным данным, избыток потребляемой фруктозы идет на синтез триглицеридов и мочевой кислоты. Это важно при наличии метаболического синдрома, избыточного веса, сахарного диабета II типа, неалкогольной жировой болезни печени, при подагре, высоком уровне триглицеридов, так как избыток потребляемой фруктозы усугубит данные проблемы, — поделилась Шейфер. — Если пытаться заменить сахар фруктами и сухофруктами, то легко перебрать с нормой фруктозы и съесть достаточно много простых сахаров. Если хотите извлечь максимальную пользу из фруктов и ягод, то включайте в рацион больше дикорастущих ягод (земляника, брусника, клюква, все виды рябины, боярышник, ежевика, калина, терн и так далее), а промышленные сорта употребляйте ограниченно — 200 граммов в день».

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