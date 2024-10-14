Вкусно и полезно: как питаться в пожилом возрасте

С годами у людей старшего возраста замедляется процесс обмена веществ и обоняние. Восприятие вкуса пищи может ухудшаться, возрастает риск обезвоживания из-за притупления чувства жажды. Поэтому ухаживающим родственникам важно обращать внимание на рацион близкого человека. Как его составить, рассказали преподаватели Школы родственного ухода Института дополнительного профобразования работников соцсферы Марина Ясенская и Ирина Швецова.

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Проект «Школа родственного ухода» создан для помощи москвичам, которые ухаживают за маломобильными близкими. На очных и онлайн-занятиях профессиональные тренеры по долговременному уходу рассказывают, как правильно заботиться о пожилых родственниках, потерявших способность к самообслуживанию.

Особое внимание в проекте уделяют здоровому рациону людей старшего возраста. Преподаватели Школы родственного ухода рассказали о важных нюансах, которые необходимо учитывать. Например, питание пожилых людей должно быть дробным: есть нужно 4-5 раз в день, небольшими порциями. Также рекомендуется, чтобы в меню было достаточно белковой пищи.

«Белок очень важен для поддержания иммунитета, обновления клеток и функционирования мозга. Пожилым людям необходимо потреблять много овощей и фруктов, желательно в свежем виде — это кладезь витаминов и антиоксидантов. Хрустящие овощи и фрукты поддерживают хорошее состояние десен, а разноцветные — позволяют получить полный набор микроэлементов», — отметила Марина Ясенская.

Эксперт уточнила, что также необходимо следить за потребляемыми калориями и придерживаться сбалансированного питания соблюдая соотношение белков, жиров и углеводов. Важно ограничить отдельные продукты в соответствии с заболеваниями. Например, людям с повышенным холестерином и болезнями сердца желательно чаще употреблять морскую рыбу жирных сортов и оливковое масло — эти продукты замедляют процесс атеросклероза. Для профилактики остеопороза необходимо обратить внимание на молочные продукты. Они содержат кальций, который пожилой человек должен получать в количестве 1000 миллиграмм в сутки.

Преподаватель Школы родственного ухода Ирина Швецова рекомендует организовать красивую сервировку стола. Питание — один из способов получить положительные эмоции для пожилого маломобильного человека. Поэтому прием пищи важно дополнять красивой скатертью, яркими салфетками, любимой посудой. Сами блюда должны быть аппетитными, вызывать интерес.

«Кашу на завтрак можно украсить ягодами или листочками мяты и сухофруктами. Пусть еда выглядит красиво. Можно устраивать тематические обеды и ужины. Для этого нужно ознакомиться с блюдами разных стран и рассказывать о них родственнику во время еды: сегодня у тебя французский суп-пюре из тыквы, турецкий паштет из гороха, грузинские шарики из шпината а-ля пхали и так далее. Пусть у каждого блюда будет история. Такие маленькие радости улучшают настроение, а значит, и самочувствие», — рассказала Швецова.

Она добавила, что если близкий человек по каким-то причинам не хочет есть приготовленную еду, жалуется, что она недостаточно вкусная, спокойно поговорите. Выясните, как бы родственнику хотелось питаться, а также объясните, почему сейчас вы избегаете тех или иных продуктов. Важно найти компромисс.

«Необходимо предоставить возможность выбора. Например, если пожилому близкому надоело яблочное пюре, предложите экзотическую альтернативу — допустим, манго или сезонную сладкую тыкву. Обговорите с ним, какое меню составить на ближайшие дни, предлагайте разные варианты. Пусть родственник выбирает то, что ему больше по вкусу. Это позволит вам больше общаться, узнавать о предпочтениях родного человека и укреплять взаимоотношения», — уточнила Ирина Швецова.

Записаться на бесплатное обучение в «Школу родственного ухода» можно на официальном сайте проекта или в специальном разделе на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения.