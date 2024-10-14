Трихолог рассказал, как остановить выпадение волос

Специалист подчеркнула, что нехватка витаминов и микроэлементов может возникнуть не только из-за плохого питания, но и в результате стресса или серьезных заболеваний, таких как инфекции. Волосы зачастую являются индикатором общего состояния здоровья.

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Выпадение волос может иметь множество причин, и одной из основных является неправильное питание. Трихолог Анна Потапенко рассказала о том, как изменить свой рацион, чтобы сократить количество волос на расческе и увеличить их объем.

Важно включать в рацион витамины группы B, витамин E, биотин, железо и омега-3 жирные кислоты, пишет «АиФ». Эти полезные вещества можно найти в продуктах, таких как печень, почки, мясо, твердые сыры, творог, кисломолочные продукты, цельнозерновой и ржаной хлеб, куриные желтки, бобовые, грибы, орехи.

Ранее врач Амир Хан сообщал о том, что нет единого продукта, который мог бы исправить состояние волос. Трихолог Наталья Курганская заявляла, что потеря до 100 волос в день является нормой.