Названы самые эффективные противораковые продукты из средиземноморской диеты

Давно известно, что средиземноморский рацион улучшает здоровье человека в целом. А некоторые продукты из этой диеты способны предотвратить онкологию.

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Лесные ягоды. Благодаря клетчатке, витаминам, антиоксидантам в их составе вы защитите себя от развития рака в пищеварительной системе.

Крестоцветные овощи. Это брокколи, белокочанная, брюссельская, цветная капуста. Они содержат индол-3-карбинол, обладающий противораковым действием.

Жирная рыба. В ней много белка, питательных веществ. В частности, это касается лосося, тунца, анчоуса. Они защищают от возникновения колоректального рака, рака молочной железы.

Орехи. Согласно данным Американского института исследований рака, все орехи оказывают на организм противораковое действие.

Бобовые. Флавоноиды, которые содержатся в их внешнем слое, работают как мощные антиоксиданты.

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Тёмный шоколад. Он даёт организму клетчатку, антиоксиданты и минералы. Они снижают риск возникновения некоторых видов рака.

Цельнозерновые продукты. В овсянке, коричневом рисе, стопроцентном цельнозерновом хлебе есть защитные антиоксиданты. Это фитиновая кислота, лигнаны, клетчатка, витамин Е. Употребление таких продуктов снижает вероятность развития как минимум 18 видов онкологии.

Зелёные листовые овощи. Каротиноиды в их составе работают как антиоксиданты.

Ферментированные продукты. Они содержат пробиотики. Эти бактерии улучшают работу иммунной системы и защищают от онкологических заболеваний.

Чеснок. В его состав входит аллицин. Это вещество замедляется развитие рака. При регулярном употреблении чеснока снижается риск возникновения колоректального рака.

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