Раскрыто, какой виноград полезнее для здоровья: зеленый или красный

Раскрыто, какой виноград полезнее для здоровья: зелёный или красный
И в красном, и в зелёном винограде есть антиоксидантные элементы. Но всё же один из этих продуктов будет чуть полезнее.
Все сорта винограда содержат вещества, которые приносят пользу организму. При этом красный виноград может содержать больше антиоксидантов по сравнению с зелёным.
Различия между красным и зелёным виноградом также заключаются во вкусе, количестве ресвератрола, антоцианов. Как правило, красный виноград слаще зелёного, а у последнего более кислый вкус.
Ресвератрол содержится в обоих сортах, но в красном его больше. Научно доказано, что это вещество обладает антиоксидантными, противовоспалительными, кардиопротекторными, нейропротекторными и противораковыми свойствами.
В зелёном винограде большая часть полифенолов находится в форме флаванолов, а в красном — в форме антоцианов. Они имеют следующие эффекты для организма: антиоксидантный, антидиабетический, противораковый, противовоспалительный, антимикробный.
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