Почему стоит заниматься скандинавской ходьбой

Скандинавская ходьба (с палками) обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими физическими активностями. Подробнее об этом рассказала «ФедералПресс» врач-терапевт широкого профиля Татьяна Романенко.

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«Скандинавская ходьба увеличивает нагрузку на верхнюю часть тела за счет включения палок. Задействуются мышцы рук, плеч, груди и спины, что дает равномерную нагрузку на все тело и делает тренировку более эффективной», – объяснила Романенко.

Чем еще полезна скандинавская ходьба

1. Повышает расход калорий и увеличивает их сжигание на 20–40 % за счет вовлечения большего числа мышц.

2. Улучшает координацию и равновесие за счет использования палок. Это делает скандинавскую ходьбу доступной и полезной для всех, особенно для людей пожилого возраста или тех, кто восстанавливается после травм.

3. Снижает нагрузку на суставы, прежде всего на коленные и тазобедренные, что снимает ограничения для людей с заболеваниями суставов (артритом, артрозом и другими), а также делает безопасной ходьбу для людей с лишним весом.

4. Укрепляет сердечно-сосудистую систему за счет улучшения кровообращения.

5. Улучшает осанку. Правильное использование палок способствует поддержанию прямой осанки, что укрепляет мышцы спины и снижает вероятность развития проблем с позвоночником.

6. Повышает выносливость и мышечный тонус. Мышцы рук и плечевого пояса становятся сильнее, а при регулярных тренировках улучшается общая физическая форма.

7. Снижает уровень стресса. Любая активность на свежем воздухе способствует улучшению настроения и психоэмоционального состояния, снижению уровня стресса.

8. Улучшает дыхательные функции. Движения верхней части тела и более активное дыхание способствуют улучшению работы легких, и соответственно увеличивается объем кислорода, поступающего в организм.

По словам врача, скандинавская ходьба подходит людям любого возраста за счет своей адаптивности. Ее можно назвать универсальной тренировкой, которая работает на развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также тонуса мышц.

Ранее терапевт Романенко рассказала о 10 правилах правильной ходьбы. Специалист отметила, что важно соблюдать регулярность тренировок – минимум 30 минут в день. Также необходимо выбрать удобную, желательно спортивную обувь и одежду, которая не будет стеснять движения.