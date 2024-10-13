Что будет со здоровьем, если пить слишком много кофе и энергетиков

Врач-эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Галина Смирнова предупредила о вреде злоупотребления кофе и энергетиками для концентрации внимания.

Кофеин при избытке оказывает мощное стимулирующее действие, имеющее краткосрочный эффект. Об этом говорят сами любители напитка.

Врач отметила, что нередко люди жалуются, что после чашки кофе ощущали сначала прилив сил и бодрости, а потом резкий спад и сильную слабость, на фоне чего резко снижалась и концентрация. По словам Смирновой, это и есть тот самый откат сил.

Это же происходит и при злоупотреблении энергетиками. Учитывая, что кофе частот пьют, когда едят фастфуд, врач порекомендовала снизить потребление таких продуктов, так как в них высокое содержание жира, повышающего уровень триглицеридов, которые снижают внимание и концентрацию. При этом часто едят и сладости, а высокий уровень сахара провоцирует скачок глюкозы, которая превращается в жир, если не расходуются на физическую активность.

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