От каких продуктов лучше отказаться после чистки зубов

Если вы почистите зубы перед тем, как съесть некоторые продукты, вы можете нанести непоправимый вред, говорит хирург-стоматолог Андрей Божич.

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Сразу после чистки зубов ваша эмаль более уязвима, и то, что вы едите или пьёте, может как защитить, так и навредить вашим зубам.

По словам врача, после чистки зубов нужно избегать употребления следующих продуктов:

Апельсиновый сок. Он повышает риск повреждения эмали из-за своей высокой кислотности. Энергетические напитки. Они содержат много кислоты и сахара, что приводит к ослаблению эмали и повышению риска развития кариеса. Белый хлеб. Рафинированный крахмал в продуктах, в том числе белом хлебе, преобразуется в сахар, который прилипает к зубам и питает вредные бактерии. Продукты на основе томатов. Помидоры очень кислые и могут ещё больше повредить эмаль, размягчённую чисткой зубов. Сладкие хлопья. Сладкая пища может быстро свести на нет пользу от чистки зубов. Лучше выбирать продукты с низким содержанием сахара. Цитрусовые. Грейпфруты и лимоны из-за высокой кислотности могут ослабить эмаль, если их употреблять сразу после чистки зубов.

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