Терапевт рассказал, как правильно ходить для здоровья

С медицинской точки зрения занятия ходьбой не предполагают противопоказаний, что делает этот вид физической нагрузки привлекательным для ежедневных активностей. Однако нужно соблюдать несколько правил, о которых «ФедералПресс» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

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«Во-первых, важна регулярность занятий – минимум 30 минут быстрой ходьбы в день 5–7 раз в неделю. Темп должен быть умеренно быстрым. Оптимальная скорость – примерно 5–6 км/ч», – объяснила врач.

Специалист отметила важность постановки стопы: нужно наступать сначала на пятку, а затем перекатываться на носок, для того чтобы уменьшить нагрузку на суставы и повысить эффективность тренировки. Спину нужно держать прямо, а плечи расслабить, руки должны быть согнутыми в локтях под углом 90 градусов, важно двигать ими ритмично, в такт шагам.

Сначала лучше ходить на небольшие дистанции, а затем увеличивать продолжительность до 8–10 тысяч шагов в день – это около 5–8 километров. Однако не стоит исключать индивидуальные особенности, с их учетом можно сократить длительность маршрута.

«Ходить лучше по ровным, мягким поверхностям, например, по дорожкам в парке или по тропинкам в лесу. Грунтовые тропы снизят нагрузку на суставы. Дышать нужно ритмично через нос», – посоветовала терапевт.

Для прогулки необходимо выбрать обувь с амортизирующей подошвой, а одеваться в соответствии с погодой, отдавая предпочтение дышащей и не стесняющей движения спортивной одежде. Врач также напомнила о соблюдении питьевого режима – 20 мл воды на килограмм веса в сутки. А для того чтобы улучшить свое психологическое состояние, Романенко порекомендовала выбирать разные маршруты с красивыми видами.

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