Врач перечислила увеличивающие риск развития диабета продукты

Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Армине Афонина перечислила продукты, увеличивающие риск развития диабета. Ее слова приводит «Газета.Ru».

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Афонина предупредила, что способствовать резкому повышению уровня сахара в крови могут пшеничный хлеб и любая выпечка на основе пшеничной муки, картофельное пюре, белый рис, мелкие макаронные изделия, консервированные бобы и кукуруза. Также скачкам сахара способствуют каши быстрого приготовления, манная крупа, кус-кус, сдобные булочки, кукурузные хлопья, попкорн, вафли, чипсы, вареные свекла, морковь, тыква и сухофрукты.

«Старайтесь придерживаться сбалансированного питания, следите за весом и включайте умеренные физические нагрузки — все это поможет предотвратить или отсрочить развитие хронических заболеваний», — посоветовала врач.

Ранее диетолог Марьяна Джутова назвала необходимые организму осенью продукты. Она призвала употреблять в это время года больше сезонных овощей.