Нутрициолог перечислил полезные свойства воды с лимоном

В интервью с «МК в Красноярске» нутрициолог Ольга Ковальчук поделилась мнением о пользе лимонной воды. Этот напиток стал одним из самых популярных средств для улучшения здоровья благодаря своим многочисленным положительным свойствам.

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По словам эксперта, лимонная вода способствует улучшению пищеварения. Лимон богат витамином С и антиоксидантами, которые помогают лучше усваивать пищу и ускоряют ее переваривание. Также она может снизить кислотность в желудке и уменьшить риск язвы.

Кроме того, лимонная вода укрепляет иммунную систему. Витамин С способствует защите организма от инфекций, а флавоноиды в лимонах обладают антиоксидантными свойствами, защищая клетки от повреждений.

Также исследования показывают, что регулярное употребление лимона может снизить уровень «плохого» холестерина и повысить уровень «хорошего», что помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Наконец, лимонная вода может положительно влиять на настроение и снижать уровень стресса благодаря содержанию триптофана, аминокислоты, способствующей увеличению уровня серотонина.