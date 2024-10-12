Названы шесть продуктов, которые обязательно должны быть на столе

Какие продукты следует ввести в рацион, чтобы наладить пищеварение, улучшить перистальтику кишечника и уменьшить газообразование, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своем YouТube-канале.

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Первый в списке — имбирь, который известен не только противовоспалительным действием.

— Этот растительный продукт практически не переваривается, но доходит до кишечника, где может оказывать полезное действие. Имбирь помогает улучшить пищеварение, расслабляет мышцы кишечника, восстанавливает его перистальтику, — рассказал специалист.

На втором месте — тимьян, который «стимулирует выделение пищеварительных соков». Кроме того, кефир и йогурт с пробиотиками помогают укрепить «разнообразие микрофлоры кишечника». Также овсянка является полезной для пищеварения: она содержит растворимую клетчатку, которая помогает удерживать воду в кишечнике и способствует лучшему перевариванию. Отдельно эксперт отметил банан и мяту, которые оказывают положительный эффект на кишечник.

Темный шоколад может поспособствовать защите от рака кишечника, диабета и ряда других заболеваний. Об этом сообщил британский врач-диетолог Тим Спектор.