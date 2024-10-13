Диетолог рассказала о пользе тыквы в осенний сезон

Овощ способствует укреплению иммунитета и выведению токсинов. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Елена Соломатина отметила, что продукт содержит витамины А и С, а также магний и пектины.

«Дело в том, что яркий окрас жёлто-оранжевый обусловлен большим количеством бета-каротина. Это про витамин А именно в том количестве, которое в данный момент нужно нашему организму. Витамин А — это зрение, сумеречное зрение, иммунная система, но это ещё и обновление кожи, и обновление слизистых. Вот сейчас это очень важно, поскольку грядут вирусные заболевания, и на хорошую молодую слизистую те вирусы, которые прикрепляются, но не так легко преодолеть, тогда это барьер, и, соответственно, это уже как противовирусное средство может работать. Там достаточное количество магния. Он расслабляет нервную систему и гладкую мускулатуру, убирает спазмы и понижает давление. Мы становимся более адаптированными к каким-то стрессовым нагрузкам. Там достаточное количество витамина C. Про иммунитет, наверное, все знают, что витамин C хорош для кроветворения, и он нам для укрепления тех же сосудов, он необходим для формирования нормального коллагена. Тут и красота, и крепость сосудов и суставов. В общем, это достаточно ценный компонент, который тоже есть в тыкве. Пектины очень мягко в приготовленной тыкве забирают на себя и соли тяжёлых металлов, и эндотоксины, которые регулярно образуются в нашем организме, поскольку происходят процессы метаболизма и излишки жира, сахара они могут на себя забрать».

Ранее Елена Соломатина рассказала, кому не рекомендована тыква. Продукт не стоит есть людям с диабетом, воспалениями ЖКТ, гиперкалиемией. У овоща высокий гликемический индекс.