Терапевт объяснил, как правильно измерять давление

Правильная постановка ног, небольшой отдых и отсутствие кофеина помогут точно измерить артериальное давление (АД), считает терапевт Алексей Водовозов. В своем Telegram-канале он расписал несколько важных правил.

Первым шагом для точного измерения давления он назвал отказ от кофеина, алкоголя, никотина и физических нагрузок за 30 минут до процедуры. Пациенту необходимо сесть в кресло или на стул с опорой для спины, полностью поставить ноги на ступни и не скрещивать их.

Выбрать манжету соответствующего размера. Резиновая камера внутри покрывающей ткани манжеты должна охватывать 80–100% плеча. Неправильно подобранная манжета дает +10 мм рт. ст. Наложить манжету непосредственно на голую кожу плеча. <...> Рука с манжетой — на столе, середина манжеты — на уровне сердца, — добавил Водовозов.

Перед измерением давления пациенту нужно дать отдохнуть в течение пяти минут. Затем необходимо провести процедуру и записать показатель. Через минуту следует повторить измерение. По словам Водовозова, если не соблюдать рекомендации, то результат может оказаться больше, чем нужно.

Ранее врач Надежда Чернышова рассказала, что низкое артериальное давление можно повысить при помощи кофе и чая. Такие напитки не устраняют гипотонию, а только на время способны стабилизировать самочувствие.