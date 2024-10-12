Врачи перечислили богатые белком жирные продукты, которые в умеренном количестве станут полезной добавкой к любому блюду. Среди них - сыр, содержащий аминокислоты, важные для процессов кроветворения, сердечно-сосудистой системы. Об этом пишет здоровое-питание.рф со ссылкой на врачей.

В небольшом количестве сыр пойдет на пользу, так как содержит много кальция, необходимого для здоровья и крепких костей. Есть в жирном продукте и витамины группы B, A, C и E.

Также специалисты отметили пользу красной икры, где вместе с белком, который легко и быстро усваивается примерно за час, присутствуют омега-3 жирные кислоты. Доказано, что последние снижают риски развития заболеваний сосудов.

"Есть в икре и витамин D, поддерживающий иммунную систему", - добавили врачи.

Еще один продукт, в котором есть жирные кислоты, благотворно влияющие на мозговую деятельность, - тунец. Количество ценного белка в продукте - 25 граммов на 100 граммов.