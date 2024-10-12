Врач перечислила анализы, которые стоит ежегодно сдавать после 50

После 50 лет достаточно ежегодно проверять глюкозу, холестерин и печеночные ферменты при условии, что нет каких-либо проблем со здоровьем. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Она пояснила, что ежегодный чекап поможет вовремя распознать развивающиеся проблемы со здоровьем, а перечень анализов зависит от того, есть ли у человека старше 50-ти какие-то заболевания или нет.

"Если нет никаких жалоб и в роду были долгожители, достаточно ежегодно сдавать общий анализ крови, а также поверять глюкозу и уровень хорошего и плохого холестерина, чтобы вовремя распознать развитие сахарного диабета и атеросклероза. Кроме того, проверяем два сигнальных маркера, которые указывают на патологию печени – АЛТ и АСТ".

В свою очередь, при проблемах со здоровьем перечень анализов определяет врач.

"К примеру, если есть абдоминальное ожирение (в области живота. – Прим. ред.), ищем скрытые нарушения углеводного обмена. Смотрим не просто общий сахар, а гликированный гемоглобин – содержание глюкозы за последние несколько месяцев. При гастроэнтерологических жалобах углубляемся, как ведет себя печень, делаем более расширенный анализ и дополняем обследованиями", – указала эксперт.

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