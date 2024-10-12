Врач Вялов назвал шесть продуктов, которые обязательно должны быть на столе
Какие продукты следует ввести в рацион, чтобы наладить пищеварение, улучшить перистальтику кишечника и уменьшить газообразование, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.
Первый в списке - имбирь, который известен не только противовоспалительным действием. Есть у него и другие преимущества.
"Этот растительный продукт практически не переваривается, но доходит до кишечника, где может оказывать полезное действие. Имбирь помогает улучшить пищеварение, расслабляет мышцы кишечника, восстанавливает его перистальтику", - объяснил Сергей Вялов.
На втором месте - тимьян, помогающий "стимулировать выделение пищеварительных соков".
"Добавляя тимьян в блюда, можно уменьшить газообразование", - уточнил гастроэнтеролог.
Кефир и йогурты с пробиотиками способствуют укреплению "разнообразия микрофлоры кишечника".
"Оказывают пульсовое, стимулирующее, толкающее действие на микрофлору, уменьшая вероятность вздутия", - рассказал Сергей Вялов.
Овсянка - на четвертом месте.
"Она содержит растворимую клетчатку, которая помогает удерживать воду в кишечнике и способствует лучшему перевариванию, а также снижает образование газов", - отметил врач на своем YouTube-канале.
Стоит обратить внимание на бананы и мяту.
"Бананы содержат большое количество калия, что помогает регулировать водный баланс в кишечнике и моторику. Мята и мелисса ускорят процесс пищеварения таким образом, что микробам достанется меньше сахара. Можно использовать мяту для приготовления чая или в качестве приправы", - добавил врач.