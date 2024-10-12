Какие продукты следует ввести в рацион, чтобы наладить пищеварение, улучшить перистальтику кишечника и уменьшить газообразование, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Первый в списке - имбирь, который известен не только противовоспалительным действием. Есть у него и другие преимущества.

"Этот растительный продукт практически не переваривается, но доходит до кишечника, где может оказывать полезное действие. Имбирь помогает улучшить пищеварение, расслабляет мышцы кишечника, восстанавливает его перистальтику", - объяснил Сергей Вялов.

На втором месте - тимьян, помогающий "стимулировать выделение пищеварительных соков".

"Добавляя тимьян в блюда, можно уменьшить газообразование", - уточнил гастроэнтеролог.

Кефир и йогурты с пробиотиками способствуют укреплению "разнообразия микрофлоры кишечника".

"Оказывают пульсовое, стимулирующее, толкающее действие на микрофлору, уменьшая вероятность вздутия", - рассказал Сергей Вялов.

Овсянка - на четвертом месте.

"Она содержит растворимую клетчатку, которая помогает удерживать воду в кишечнике и способствует лучшему перевариванию, а также снижает образование газов", - отметил врач на своем YouTube-канале.

Стоит обратить внимание на бананы и мяту.