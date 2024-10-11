Откуда берется лишний вес и как с этим бороться

11 октября отмечают Всемирный день борьбы с ожирением. Только за последнюю пятилетку число людей с лишним весом в России выросло до 62,5%, у трети из них диагностировано ожирение. Что приводит к болезни, от чего зависит распределение жира по телу и как нельзя худеть, URA.RU рассказала эндокринолог, врач Лаборатории «Гемотест» Ольга Махрова.

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Как скинуть лишние килограммы

Перед тем, как встать на путь похудения, нужно проконсультироваться с эндокринологом, чтобы исключить гормональные нарушения и получить индивидуальные рекомендации, предупредила специалист. Вот несколько советов, которые помогут скинуть лишние килограммы и стать здоровее:

Сбалансированное питание. Ни в коем случае нельзя худеть при помощи моно-диет — они не работают и вредны для здоровья. Откажитесь от полуфабрикатов, фастфуда и сладких газированных напитков. Включайте в рацион белок, полезные жиры. В день нужно потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов;

Физическая активность. Найдите вид активности, который вам подходит и доставляет удовольствие. Заниматься нужно регулярно, желательно каждый день;

Количество сахара не должно превышать 50 граммов в день, а соли — 20 граммов, в том числе в составе блюд и напитков.

Как понять, почему именно вы полнеете

Распределение жировой ткани по телу может дать подсказку о причинах набора веса. Об этом нюансе предупредила врач Махрова. Где чаще всего откладывается жир, и с чем это может быть связано, читайте далее.

«Круглый живот». Отложения жира вокруг внутренних органов могут быть связаны с инсулинорезистентностью и нарушением жирового обмена;

«Верхняя полнота». Избыточный вес в верхней части тела (шея, плечи, лицо) может быть признаком повышенного уровня кортизола;

«Нижняя полнота». Отложения жира в нижней части живота и бедрах часто связаны с повышенным уровнем эстрогена.

Откуда берется лишний вес

Главная причина лишнего веса — дисбаланс между потреблением калорий и их расходом. Люди едят больше, чем тратят, в результате организм начинает запасать лишнюю энергию в виде жировой ткани. Кроме того, современный образ жизни людей, а именно малоподвижность, стресс и неправильные пищевые привычки приводят к неминуемому увеличению весу.

«Человек мало двигается, зато много нервничает и, чтобы избавиться от стресса и поднять себе настроение, радует себя "вкусненьким". Чаще всего вкусной воспринимается высококалорийная еда, содержащая жир, сахар и крахмал — источники энергии. Так сложилось в ходе эволюции, еще в те времена, когда человеку угрожал голод. Мозг привык к установке, что жирная и сладкая пища — это залог безопасности и уверенности в завтрашнем дне, и при ее употреблении выделяет гормон удовольствия дофамин. Сейчас для многих людей вредная еда — самый доступный способ получить удовольствие, и отказаться от него очень сложно», — отметила Махрова в беседе с URA.RU.

Также на набор веса влияют гормональные нарушения — сбои в работе организма. Они могут быть вызваны заболеваниями, приемом лекарств (в том числе, оральные контрацептивы и антидепрессанты) и приводить к тому, что человек перестаем чувствовать насыщение, постоянно хочет есть и незаметно увеличивает порции.

Еще одна причина набора веса — нарушение метаболизма, в результате которого организм может перестать расщеплять жиры и начать их накапливать.