Диетолог объяснил, сколько яиц можно съесть без вреда для здоровья

Во многих странах мира во вторую пятницу октября празднуют Всемирный день яйца. В этом году событие пришлось на 11 октября. Яйца — универсальный продукт питания, который можно варить, запекать, жарить, использовать при приготовлении других блюд и многое другое. Чем они полезны и вредны, сколько их можно съедать в неделю, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

© Вечерняя Москва

По ее словам, количество яиц, которое можно употреблять в пищу, зависит от индивидуальных особенностей, таких как уровень физической активности и состояние здоровья.

«Средняя норма потребления яиц составляет до четырех–семи штук в неделю. Основная причина такого ограничения заключается в содержании холестерина, который может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний у некоторых людей», — предупредила врач.

Для здоровых людей с нормальным уровнем холестерина норма потребления яиц может быть увеличена, отметила специалист.

«Однако важно учитывать, как яйца готовятся. Например, вареные или приготовленные на пару сохраняют больше полезных свойств, в то время как жареные с маслом могут повысить калорийность блюда», — уточнила диетолог.

Сырые яйца популярны в некоторых кулинарных традициях. Однако они могут представлять вред для здоровья людей с ослабленным иммунитетом, а также беременных женщин, детей и пожилых, предостерегла доктор.

«Сырые яйца могут быть источником сальмонеллеза — инфекционного заболевания, вызванного бактериями, которые могут находиться на скорлупе или внутри яйца. Появление сальмонеллеза может привести к тяжелым расстройствам пищеварения и другим осложнениям», — объяснила собеседница «ВМ».

В то же время пастеризованный белок яйца можно употреблять и в сыром виде, считает эксперт. Это высококачественный продукт, получаемый из свежих яиц, которые подвергаются специальной обработке для уничтожения патогенных микроорганизмов.

«Этот процесс сохраняет все полезные свойства белка, оставляя его безопасным для потребления в сыром виде. В отличие от обычного яйца, пастеризованный белок не требует термической обработки и идеально подходит для оздоровительных коктейлей, десертов и других кулинарных шедевров», — объяснила Русакова.

Содержание белка в пастеризованном продукте составляет около 11 граммов на 100 граммов, что делает его отличным источником белка для спортсменов и людей, стремящихся к здоровому образу жизни.