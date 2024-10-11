Врач объяснил, почему важно защищать глаза осенью

Промозглая погода, понижение температуры, холодные ветра за окном заставляют нас утепляться и использовать дополнительные средства защиты для кожи рук и лица. Однако есть еще один важный орган, который нуждается в дополнительной заботе в холодное время года, – это глаза. Лира Гаптыкаева, эндокринолог, диетолог, эксперт компании Solgar, рассказала «Газете.Ru», как помочь защитить один из главных органов чувств.

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Глаза входят в число органов чувств, наиболее уязвимых к воздействию неблагоприятных факторов среды. Низкая температура и сильный ветер могут даже привести к их обморожению. Более того, в холодное время года наши глаза подвержены с одной стороны сухости из-за начавшегося отопительного сезона, с другой — повышенному слезотечению на улице, и, несмотря на сокращение солнечных дней, воздействию избыточного ультрафиолетового (УФ)-излучения.

«УФ-излучение может вызвать ожог роговицы, воспаление конъюнктивы, повышает риск развития катаракты, кератита, дегенеративных изменений сетчатки и старения глаз. Блики, которые возникают при воздействии яркого света, приводят к перегрузке фоторецепторов сетчатки глаз. Яркий свет затуманивает наше зрение и ухудшает цветовосприятие. В группу риска входят дети и подростки, люди со светлыми глазами, проживающие в горной местности, а также те, у кого уже имеются заболевания глаз», – объяснила врач.

Одной из наиболее действенных мер защиты глаз от УФ-излучения являются солнечные очки. Желательно обращать внимание и выбирать очки с поляризованными линзами, которые благодаря специальному химическому составу нейтрализуют блики, отражая их от воды, снега, стекла, бетона, песка. Цвет линз может быть разный, зависит от погодных условий и цели использования, например, светло-желтый светофильтр «Шампань Блокер» обеспечивает надежную защиту от УФ-излучения (до 420 нм). Не менее важное значение имеет материал, из которых они изготовлены. Самыми долговечными и ударопрочными считают линзы, изготовленные из поликарбоната, трайвекса и минерального стекла.

«Для тех, кто носит очки для коррекции зрения, желательно использовать тонированные линзы с диоптриями, а пользователям контактных линз дополнительно носить солнцезащитные очки. Воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды, УФ-излучение приводят к избыточному образованию свободных радикалов, нарушается баланс антиоксидантной системы, что в свою очередь провоцирует заболевания глаз и старение органа зрения», – сказала Гаптыкаева.

Антиоксиданты, вещества, о которых много говорят эксперты, очень хорошо влияют на наше здоровье и, помимо этого, также помогают сохранить зрение.

«Конечно, одним из самых мощнейших антиоксидантов является «король каратиноидов» астаксантин. Он способен проникать через оболочку клеток глаза и защищать ее от разрушения и от повреждений, вызванных светом. Более того, он благоприятно сказывается на состоянии кожи — помогает увлажнить и повысить ее эластичность, защитить от фотостарения и УФ-излучения. Высокое астаксантина содержится в креветках, лососе, криле, морской капусте», – отметила эксперт.

Также, по словам врача, стоит обратить внимание на присутствие в рационе бета-каротина, который в нашем организме преобразуется в витамин А. Он помогает при ухудшении зрения в темное время суток, защищает от «куриной слепоты». Особенно богаты провитамином А морковь, тыква, помидоры, листовые овощи.

Еще один представитель антиоксидантов для поддержки зрения – лютеин. Он защищает сетчатку, предупреждает возрастное снижение зрения, помогает в профилактике катаракты. Чтобы обогатить свой рацион лютеином, включите в него шпинат – чемпион по содержанию этого антиоксиданта, резюмировала эксперт.