Нутрициолог рассказал, обязательно ли осенью принимать БАДы и витамины

Нутрициолог рассказала, обязательно ли осенью принимать БАДы и витамины
Вопрос о необходимости приема биологически активных добавок (БАДов) и витаминов осенью и зимой для восполнения их дефицита в организме вызывает много споров среди специалистов. Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова в разговоре с Pravda.Ru подчеркнула, что определение дефицита витаминов требует комплексного подхода.
По ее словам, чтобы начать принимать витаминно-минеральные добавки, необходимо пройти обследование, сдать анализы и рассказать врачу о своих симптомах. Только после этого можно определить, есть ли дефицит, и назначить лечение. Ведь причина проблемы может заключаться не в дефиците витаминов, а в неправильном питании.
Поэтому перед началом приема БАД для их нормального усвоения рекомендуется сначала наладить питание.
«Перед тем, как начать употреблять витамины, то лучше сначала начать полноценно питаться. Если есть все цвета радуги овощей, фруктов, есть белок, есть хорошие углеводы в виде зерновых, есть правильные жиры, масла нерафинированные, недезодорированные, хорошие масла, животные масла, то человек может обойтись без употребления витаминов», – отметила специалист.