Нутрициолог рассказал, обязательно ли осенью принимать БАДы и витамины

Вопрос о необходимости приема биологически активных добавок (БАДов) и витаминов осенью и зимой для восполнения их дефицита в организме вызывает много споров среди специалистов. Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова в разговоре с Pravda.Ru подчеркнула, что определение дефицита витаминов требует комплексного подхода.

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По ее словам, чтобы начать принимать витаминно-минеральные добавки, необходимо пройти обследование, сдать анализы и рассказать врачу о своих симптомах. Только после этого можно определить, есть ли дефицит, и назначить лечение. Ведь причина проблемы может заключаться не в дефиците витаминов, а в неправильном питании.

Поэтому перед началом приема БАД для их нормального усвоения рекомендуется сначала наладить питание.