Высокий уровень холестерина — это проблема, с которой сталкиваются многие люди, и хотя стандартные рекомендации (такие как изменение диеты и регулярная физическая активность) действительно работают, существуют также нетривиальные методы, которые могут помочь привести холестерин в норму.

Добавьте ферментированные продукты в рацион

Ферментированные продукты содержат пробиотики — полезные бактерии, которые помогают улучшить пищеварение и поддерживать баланс микрофлоры кишечника.

«Исследования показывают, что определенные виды пробиотиков могут способствовать снижению уровня "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышению уровня "хорошего" холестерина (ЛПВП)», — рассказывает нутрициолог Елизавета Девяткова.

Примеры ферментированных продуктов:

Квашеная капуста;

Кимчи;

Йогурт с живыми культурами;

Кефир;

Мисо;

Комбуча.

Эти продукты не только улучшают состояние кишечника, но и могут оказывать положительное влияние на уровень холестерина. Включение их в ежедневное питание — это простой и эффективный способ борьбы с высоким холестерином.

Попробуйте акупунктуру

Акупунктура — это древняя китайская практика, которая может оказывать положительное воздействие на здоровье сердечно-сосудистой системы, включая снижение холестерина. Недавние исследования показывают, что регулярные сеансы акупунктуры способствовуют улучшению липидного профиля и снижению уровня ЛПНП.

Как это работает?

«Акупунктура помогает стимулировать кровообращение, улучшать метаболизм и балансировать энергетические потоки в организме. Конечно, не стоит полагаться только на нее, но в комплексе с другими методами она может стать полезным дополнением к вашему плану по снижению холестерина», — утверждает специалист.

Используйте специи

Некоторые специи обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что может помочь снизить уровень холестерина. Куркума, имбирь и чеснок могут быть отличными натуральными средствами для поддержания здоровья сердца.

Как включить специи в рацион

Добавляйте куркуму в супы, каши и смузи. Куркумин, активное соединение в куркуме, может снижать уровень ЛПНП. Чеснок можно использовать для заправки салатов, маринадов или добавлять в соусы. Имбирь можно заваривать как чай или добавлять в блюда для усиления вкуса.

Практикуйте медитацию для снижения стресса

Хронический стресс может негативно влиять на уровень холестерина, способствуя его повышению через повышение уровня кортизола. Медитация и другие методы релаксации могут помочь снизить стресс, улучшить состояние нервной системы и, как следствие, нормализовать уровень холестерина.

Практики для снижения стресса

Медитация осознанности (mindfulness): ежедневные 10—15 минутные сессии помогут вам успокоить разум и сбалансировать гормоны.

Йога и дыхательные упражнения: они способствуют расслаблению тела и ума, что также снижает уровень стресса и кортизола.

Прогулки на природе: связь с природой помогает уменьшить беспокойство, улучшая общее самочувствие и состояние сердечно-сосудистой системы.

Обратите внимание на добавки с растительными стеролами и станолами

Растительные стеролы и станолы — это соединения, которые естественным образом содержатся в некоторых растениях и обладают способностью блокировать всасывание холестерина в кишечнике. Основным источником фитостеролов являются орехи, масличные семена, бобовые и овощи.

Добавки с фитостеролами, а также обогащенные ими продукты (например, специальные маргарины и йогурты), можно включать в рацион для достижения оптимальных результатов.