Диетолог объяснил, почему паштеты полезнее мяса

Основной ингредиент паштетов – субпродукты, то есть внутренние органы животных. Их ткани содержат больше питательных веществ, чем мясо. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

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«Внутренние органы – основные труженики нашего организма. Без печени, почек, сердца он не проживет и поэтому перераспределяет питательные вещества в первую очередь в эти органы. Минеральных веществ и витаминов в субпродуктах больше, чем в мясе», – уточнила эксперт.

Кроме того, питательные вещества из паштетов легко усваиваются. Ведь в отличие от куска мяса, паштеты всегда имеют измельченную форму. А, как известно, при диетическом питании, например, больному после операции или ребенку еду дают именно в измельченном виде. Так организму проще переварить и усвоить полезные вещества.