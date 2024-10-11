Бразильский орех: польза и вред для организма человека

Этот продукт укрепляет сердечно-сосудистую систему и снижает уровень воспаления в организме.

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Орехи считаются отличным вариантом для здорового перекуса, поскольку содержат клетчатку, полезные жиры и белки. Одними из самых полезных считаются бразильские.

Состав и питательная ценность бразильского ореха

«Бразильский орех занимает особое место в рационе людей, стремящихся к здоровому питанию», — Мария Комбарова, врач-гастроэнтеролог Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко».

Уникальность продукта заключается в высоком содержании селена, которое превышает рекомендуемую суточную норму, что делает его лучшим источником этого микроэлемента среди других орехов.

В 100 г ореха около 682 калорий. В 100 г содержится примерно 14 г белка, 66 г жира и 12 г углеводов. Витаминно-микроэлементный состав плодов включает магний (376 мг), кальций (160 мг), витамин Е (5,7 мг), селен (~1900 мг), а также медь, цинк, марганец, железо, витамины группы В.

«В одном бразильском орехе весом 5 г содержится более 100% суточной нормы селена».

Польза бразильского ореха для здоровья

Антиоксидантные свойства

Бразильский орех обладает множеством полезных свойств благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витамина Е, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот и других биоактивных соединений, например, фенолов.

Эти компоненты помогают защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и борются с окислительным стрессом.

Витамин Е также поддерживает здоровье глаз, сердца, кожи. Поскольку он является жирорастворимым витамином, полезные жиры в продукте помогают ему более эффективно усваиваться в организме.

Ещё один содержащийся в бразильском орехе антиоксидант — эллаговая кислота. Исследования показали, что она связана с поддержанием здоровья клеток мозга и снижением риска нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Снижение риска сердечных заболеваний

Бразильский орех является отличным источником полезных жиров. Согласно научным работам, он помогает поддерживать здоровье сердца, снижая уровень «плохого» холестерина ЛПНП и уменьшая риск инсульта.

Поддержка иммунитета

Бразильский орех является хорошим источником цинка. Микроэлемент необходим для образования эритроцитов и других форменных элементов крови, синтеза РНК и ДНК, функционирования Т-клеточного звена иммунитета.

Цинк также снижает уровень воспаления и способствует заживлению ран.

Улучшение здоровья мозга

Помимо эллаговой кислоты, на работу мозга оказывает влияние селен. Некоторые исследования связывают низкий уровень вещества с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Вред и ограничения в потреблении

Бразильский орех, несмотря на свою питательную ценность и множество полезных свойств, может представлять определённые риски и вред для здоровья. Ниже основные моменты, которые следует учитывать.

Аллергические реакции. У людей с аллергией на орехи может возникать перекрёстная реакция на продукт;

Высокое содержание селена. Хотя вещество в умеренных количествах полезно для организма, избыток этого минерала может привести к токсичности. Если регулярно превышать рекомендованную норму (100 мкг в сутки), это может вызвать симптомы отравления, такие как рвота, диарея, боли в животе, неврологические нарушения;

Калорийность. Бразильский орех довольно калориен, и его чрезмерное употребление способствует набору лишнего веса. Тем, кто следит за своим весом или соблюдает диету, стоит это учитывать;

Проблемы с пищеварением. У некоторых людей бразильские орехи могут вызывать диспепсические симптомы, такие как вздутие живота, метеоризм или расстройство стула. Это связано с высоким содержанием плохо всасываемого кишечником углевода — галактана.

Рекомендуется употреблять не более 10 орешков на один приём пищи.

«Бразильский орех является ценным продуктом, который при разумном употреблении значительно обогатит рацион благодаря своим питательным компонентам и полезным свойствам для здоровья. Тем не менее, как и в случае любым другим продуктом, его употребление должно быть сбалансированным».

Способы употребления бразильского ореха

Употребление в чистом виде

Продукт имеет приятный вкус и аромат, его можно есть сырым или обжаренным.

Однако не забывайте об умеренности — за раз можно съедать только небольшую горсть. Помните о побочных эффектах.

В составе блюд

Как и любые другие орехи, бразильский хорошо сочетается с некоторыми блюдами. Его можно добавлять в каши на завтрак, в десерты, в салаты, а также в супы и во вторые блюда для текстурного контраста и яркого вкуса.

В косметологии

Масло бразильского ореха очень ценится в косметологии. Его нередко добавляют в средства для увлажнения кожи, используют в антивозрастных кремах и сыворотках благодаря его высокой антиоксидантной защите.

Масло применяют в кондиционерах и масках для волос. Регулярное применение продукта улучшает структуру волос и придаёт им здоровый вид.