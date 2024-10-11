В Роспотребнадзоре рассказали, какие каши помогают очистить организм

Среди наиболее полезных каш выделяются овсяная и гречневая. Однако эксперты проекта «Здоровое питание» Роспотребнадзора советуют не забывать и о манной крупе.

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Овсяная каша богата витаминами группы В, необходимыми для нормальной работы нервной системы, здоровья мозга и хорошего состояния кожи, волос и ногтей.

Гречка — рекордсмен среди круп по содержанию белка. В этой каше присутствует большое количество минералов, способствующих укреплению костей и связок: кальций, фосфор, кремний, медь, сера, цинк.

Перловая каша содержит в себе макро- и микроэлементы, которые положительно влияют на организм. Она содержит аминокислоту лизин, обладающую противовирусными свойствами.

В то же время манная каша идеально подходит людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поскольку она создает защитную пленку на стенках желудка и помогает снять спазмы и болевые ощущения, рассказали на сайте проекта.

По данным Росстата, более 90 процентов россиян потребляют каши ежедневно или несколько раз в неделю. Аналитики узнали, какие именно каши любят соотечественники.