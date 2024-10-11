Терапевт Клэр Бейли рассказала, что получасовая утренняя прогулка может снизить риск диабета, улучшить сон и укрепить психическое здоровье. О неочевидном способе поддержания здоровья она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам доктора, короткая утренняя прогулка может поднять настроение, особенно в преддверии зимних месяцев, и укрепить физическое и ментальное здоровье. Также она назвала регулярные прогулки способом профилактики диабета и избавления от бессонницы. Бейли уточнила, что в идеале гулять следует минимум полчаса, чтобы получить максимальную пользу.

«Одна из вещей, которую я особенно люблю — это прогулки рано утром. Лучше всего гулять по утрам и стараться подниматься на возвышенность. В этом случае вы получаете пользу как от восхождения, так и от спуска», — добавила она.

Ранее Бейли посоветовала есть на завтрак яйца и лосось, чтобы похудеть. По ее словам, в этих продуктах много белка, который необходим для восстановления и роста мышц.