Врач рассказал, помогает ли кофе с корицей похудеть

Добавление корицы в кофе может незначительно снизить уровень сахара в крови и «обуздать» голод, но похудеть таким способом не получится. Об этом изданию The Conversation рассказала Эванджелина Манциорис, практикующий диетолог из Университета Южной Австралии.

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По словам врача, способность корицы ускорять похудение оценивалась во множестве исследований. Одно из них показало, что употребление 1,5 граммов корицы в день (такое количество содержится в половине чайной ложки) уменьшает окружность талии на 1,68 см за несколько месяцев.

Другой мета-анализ 21 клинического исследования с участием 1480 человек продемонстрировал, что корица также снижает индекс массы тела, она не влияет на соотношение жировой и мышечной массы в теле. Диетолог добавила, что в целом потеря веса, которая наблюдалась у участников этих высококачественных исследований, была очень незначительной.

Манциорис отметила, что корица позволяет глюкозе (сахару) в крови быстрее проникать в клетки организма. Это помогает повысить эффективность работы гормона инсулина, что, в свою очередь, немного ускоряет расщепление жира и ослабляет голод. Тем не менее, специя не ускоряет жиросжигание напрямую.

Диетолог добавила, что при сочетании корицы с кофе снижение веса может быть обусловлено эффектом второго. Однако веских доказательств, подтверждающих это, пока не обнаружено.