Тренер объяснил, как правильно заниматься с фитболом

«Главное достоинство, что он мягкий»: тренер показал, как правильно заниматься с фитболом
Фитбол — это плотный резиновый мяч, который применяется при занятиях йогой, фитнесом и во время реабилитации. Как правильно пользоваться им в домашних условиях, «Клопс» узнал тренера по функциональной подготовке, мастера спорта международного класса Евгения Иноземцева.
Этот надувной спортивный снаряд универсален, сразу отметил мастер спорта. Заниматься с ним могут люди разной физической подготовки и даже дети.
«Благодаря своей мягкости мяч принимает все анатомические изгибы тела, не вредит пояснице, коленным суставам и исключает травмы при растяжке мышц», — добавил тренер.
Для удобства занятий важно подобрать правильный диаметр мяча под ваш рост:
- Менее 152 см — диаметр мяча 45 см,
- 152-165 см — диаметр мяча 55 см,
- 165-185 см — диаметр мяча 65 см,
- 185-202 см — диаметр мяча 75 см,
- 202 см и выше — диаметр мяча 85 см.
Существует тысяча вариантов занятий с фитболом. Все они позволяют делать планку, полуприседы, наклоны, укреплять мышцы спины и пресса, прокачивать заднюю поверхность бедра. Евгений Иноземцев показал несколько простых базовых упражнений, с которыми справится даже новичок.
Очень полезно заниматься с мячом по утрам — делать растяжку. Для этого достаточно лечь на фитбол и растянуться на выдохе, как показано в упражнении №2. Можно подобрать снаряд с массажным эффектом (пупырышками), а также накачать до жёсткого состояния или оставить слегка сдутым.
«Оттого что фитбол всегда подвижен, у человека начинают работать все группы мышц, в том числе глубокие мышцы-стабилизаторы. Плюс развивается координация», — заключил тренер.
Тренер показал пять простых упражнений для укрепления мышц спины.