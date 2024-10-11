Тренер объяснил, как правильно заниматься с фитболом

Фитбол — это плотный резиновый мяч, который применяется при занятиях йогой, фитнесом и во время реабилитации. Как правильно пользоваться им в домашних условиях, «Клопс» узнал тренера по функциональной подготовке, мастера спорта международного класса Евгения Иноземцева.

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Этот надувной спортивный снаряд универсален, сразу отметил мастер спорта. Заниматься с ним могут люди разной физической подготовки и даже дети.

«Благодаря своей мягкости мяч принимает все анатомические изгибы тела, не вредит пояснице, коленным суставам и исключает травмы при растяжке мышц», — добавил тренер.

Для удобства занятий важно подобрать правильный диаметр мяча под ваш рост:

Менее 152 см — диаметр мяча 45 см,

152-165 см — диаметр мяча 55 см,

165-185 см — диаметр мяча 65 см,

185-202 см — диаметр мяча 75 см,

202 см и выше — диаметр мяча 85 см.

Существует тысяча вариантов занятий с фитболом. Все они позволяют делать планку, полуприседы, наклоны, укреплять мышцы спины и пресса, прокачивать заднюю поверхность бедра. Евгений Иноземцев показал несколько простых базовых упражнений, с которыми справится даже новичок.

Очень полезно заниматься с мячом по утрам — делать растяжку. Для этого достаточно лечь на фитбол и растянуться на выдохе, как показано в упражнении №2. Можно подобрать снаряд с массажным эффектом (пупырышками), а также накачать до жёсткого состояния или оставить слегка сдутым.

«Оттого что фитбол всегда подвижен, у человека начинают работать все группы мышц, в том числе глубокие мышцы-стабилизаторы. Плюс развивается координация», — заключил тренер.

Тренер показал пять простых упражнений для укрепления мышц спины.