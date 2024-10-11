Куриное яйцо является источником множества питательных веществ, необходимых для развития новой жизни, что обуславливает его полезные свойства для человеческого организма. Об этом заявила врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова.

Всемирный день яйца отмечается во вторую пятницу октября, а в 2024 году этот праздник выпадает на 11 октября. Яйца пользуются популярностью в кулинарии и являются неотъемлемой частью рациона в различных странах мира.

Специалист отметила, что белок куриного яйца считается эталоном качества среди белковых продуктов, так как содержит все незаменимые аминокислоты в оптимальном для человека соотношении. Это делает яйца отличным выбором для тех, кто стремится поддерживать здоровье мышц и наращивать мышечную массу.

Казачкова подчеркнула, что желток содержит комплекс витаминов и минералов, особенно богат холином. Это вещество важно для функционирования нервной системы и печени, а также участвует в синтезе лецитина, необходимого для клеточных мембран.

Яйца также являются хорошим источником витамина А, который необходим для здоровья глаз и кожи. В них содержатся селен и цинк, играющие ключевую роль в поддержании иммунной системы. Более того, высокое содержание кальция и витамина D делает яйца полезными для укрепления костной системы.

Современные исследования подтверждают, что большинству людей безопасно и даже полезно употреблять до 1-2 яиц в день. Врач отметила, что способ приготовления яиц влияет на их пользу. Яйца всмятку или в мешочек сохраняют больше питательных веществ, в то время как жареные яйца менее полезны из-за добавления масла и высокой температуры.

Тем не менее, есть и недостатки. Один из основных рисков — возможность заражения сальмонеллезом при употреблении сырых яиц. Поэтому важно тщательно мыть яйца перед использованием и избегать их сырого потребления.

Казачкова добавила, что людям с высоким уровнем холестерина или сердечно-сосудистыми заболеваниями также стоит ограничить потребление яиц и проконсультироваться с врачом. Она порекомендовала в беседе с РИАМО включать яйца в рацион, учитывая индивидуальные особенности и разнообразие питания.

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