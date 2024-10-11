Фитнес-тренер дал пять советов для снижения веса

Фитнес-тренер Денис Черногузов дал пять советов для снижения веса. Базовым правилом похудения эксперт назвал дефицит калорий.

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При этом он призвал отказаться от «голодных» диет и посоветовал есть регулярно и в меру, но подсчитывать калории. Также тренер рекомендовал отказаться от простых углеводов в пользу сложных.

— Простые углеводы расходуются быстро, поэтому насыщение от такой пищи недолгое, — подчеркнул Черногузов.

Он также призвал достаточно отдыхать — хорошо высыпаться и восстанавливаться после тренировок, передает «Спорт-Экспресс».

Тренер и эксперт бренда XFIT Юлия Гуляева назвала способ подтянуть низ живота за три минуты в день. По ее словам, такая проблема чаще всего возникает у женщин.

Эндокринолог Екатерина Девицкая рассказала, что отеки могут возникать в организме по многим причинам, начиная от болезней почек и заканчивая простой задержкой жидкости в организме. Например, они могут возникнуть из-за употребления большого количества соленой пищи. Также причины могут быть связаны с щитовидной железой.