Чем полезны первые блюда

По словам специалистов, правильно приготовленный суп - это сбалансированный набор белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и клетчатки.

Первое блюдо хорошо усваивается организмом, поддерживает водно-солевой баланс, нормализует микрофлору кишечника, быстро насыщает при низкой калорийности, согревает в холодное время и дает энергию.

Чтобы сделать суп полезнее, эксперты рекомендуют варить его для детей на втором бульоне, так как ребятам не принесет пользы наваристое блюдо, в котором много масла и жира.

Также стоит добавлять больше ингредиентов - разноцветных овощей, круп, бобовых и макарон. Эти продукты обогатят рацион растительным белком, крахмалом, витаминами и минеральными солями.

Еще один совет - для улучшения вкуса класть в суп свежую зелень и приправы - сушеный укроп и петрушку. А вот соль лучше сократить до минимума.

Важный момент - время варки. Так, овощи лучше слегка недоваривать, а зелень добавлять в уже готовое блюдо, чтобы максимально сохранить витамины.

Так как пищевая ценность супов ниже, чем второго блюда, порция первого должна быть небольшая. В таком случае ребенок съест оба блюда. Рекомендуемый объем для детей от 1,5 до 3 лет - 200 мл, от 3 до 7 лет - 250 мл.

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