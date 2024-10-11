Как сохранить здоровье коленей и когда обращаться к врачу

Заболевания опорно-двигательного аппарата представляют большую проблему для современного человека. Подобные патологии формируются как у атлетов, так и у людей, которые не занимаются спортом, но могут получить травму в повседневности. Об этом рассказал «Вечерней Москве» эндокринолог сети «Клиника Фомина» в Уфе Александр Калинченко.

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Избегайте ударных нагрузок

Соединительные ткани, например коленный сустав, очень трудно лечить, гораздо лучше заниматься профилактикой. Стоит избегать ударных нагрузок на колени, и в особенности — бега в неподходящей обуви. Несмотря на кажущуюся простоту, пробежки требуют хорошей подготовки и правильной техники бега. Людям с плоскостопием необходимо подобрать правильные кроссовки — это позволит избежать избыточной нагрузки на связочный аппарат колена.

На самом деле, чтобы похудеть или улучшить работу сердца, достаточно больше ходить. Да, для достаточной траты калорий потребуется уделять этой нагрузке хотя бы 40–60 минут в день, но это будет безопасно для суставов и не навредит сердцу. Во время таких прогулок можно слушать аудиокниги или интересные вам подкасты, чтобы не скучать на тренировке. Особенно важно подобное тем людям, которые занимаются умственной деятельностью и большую часть времени сидят на работе в офисе.

Когда нужно идти к врачу

Но если вы ощущаете дискомфорт в коленном суставе и он дает о себе знать при каждом шаге, увеличиваясь после двигательной нагрузки, вам стоит его обследовать. Нагрузки в данном случае могут усугубить проблему, приведя к хроническим состояниям.

Причем ориентироваться стоит именно на болезненность и ограничение подвижности. У некоторых людей суставы при движениях могут издавать щелкающий звук, который, по мнению ортопедов, не опасен, если не сопровождается болью. Часто после прогулки или активности такое проявление пропадает и сустав не хрустит. Поэтому вне обострения очень важно не перегружать соединительные ткани, но давать безопасную для каждого конкретного человека нагрузку. Это позволяет прокачать сустав кровью и тренировать мышцы вокруг него, уменьшая риск травматизма.

Также необходимо посетить ортопеда, если сустав припух и горячий на ощупь, особенно если подобное наблюдается симметрично с обеих сторон тела. При необходимости доктор назначит лечение препаратами, выявив причину воспаления.

Профилактика

Добавки для лечения суставов (хондропротекторы) не имеют серьезной доказательной базы и могут выступать лишь для профилактики или устранения самых простых проблем.

Часто рекомендуемый коллаген не поступает непосредственно в суставы и связки, а, как и пища, расщепляется до составных частей белка (аминокислот). Эти компоненты могут попадать и в связочный аппарат, но приоритетным пунктом их назначения будут иммунные клетки, глобулины, гормоны и прочие структуры. Поэтому придерживайтесь разнообразного питания, которое не приводит к ожирению, и берегите свои суставы от травм.