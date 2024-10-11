Уролог рассказал, как поддержать уровень тестостерона после 30 лет

Выработка гормона тестостерона в мужском организме начинает постепенно снижаться после 30 лет, однако этот процесс можно замедлить или даже обратить вспять, заявил уролог, андролог и доктор медицинских наук Александр Лубенников в своем Telegram-канале. Повысить тестостерон, по его словам, помогут полезные соединения, находящиеся в тимьяне, сельдерее, петрушке, винограде, яблоках, бобовых, томатах и зеленом чае.

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Врач объяснил, что данный гормон будет находиться на достаточном уровне, если мужчина поддерживает оптимальный вес и ведет здоровый образ жизни. Однако в противном случае возможны нарушения работы яичек, снижение либидо, мышечной массы и плотности костей.

«Питаясь правильно, вы имеете больше шансов сохранить нормальный синтез любых гормонов, в том числе и тестостерона», — подытожил Лубенников.

Ранее сексолог Павел Фельдман также отмечал, что уровень тестостерона у мужчин поднимают устрицы, шпинат, имбирь и гранат. По его словам, употреблять в пищу также стоит жирную рыбу. При этом алкоголь и кофе, по его словам, способствуют сниженю уровня гормона. Фельдман напомнил, что негативное влияние также оказывают сахар, трансжиры, соевые и переработанные продукты.