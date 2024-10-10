Основные причины икоты и способы ее остановить

В кратковременной икоте нет ничего страшного, хоть она и доставляет неприятные ощущения. Особенно неловко издавать непроизвольные звуки в общественных местах.

Расскажем, как быстро избавиться от икоты, и когда она становится поводом для визита к врачу.

Что такое икота

Икота периодически бывает у всех. В механизме этой непроизвольной физиологической реакции — два участника: диафрагма и межреберные мышцы. Судорожно сокращаясь, они провоцируют короткий вдох, а внезапное закрытие при этом дыхательных путей надгортанником образует характерный звук «Ик».

Икота характеризуется ритмичными мышечными сокращениями через приблизительно равные промежутки времени. При интенсивном икании человек может иногда чувствовать умеренную боль за грудиной или в нижних отделах грудной клетки.

Основные причины икоты

Икота в течение нескольких минут считается нормальным явлением. Это естественный процесс, направленный на вытеснение лишнего воздуха, попавшего в желудок. Спровоцировать кратковременную икоту может:

торопливое употребление пищи, питание всухомятку, переедание, горячая или острая еда;

частое употребление газированных и алкогольных напитков;

переохлаждение организма;

заглатывание воздуха при сильном кашле, смехе;

сильный стресс.

Икота часто беспокоит беременных из-за давления внутренних органов на диафрагму. У новорожденных ее причиной может быть незрелость дыхательных органов, а у малышей до года — заглатывание воздуха при кормлении.

Как прекратить икать

У каждого человека есть свои проверенные способы избавления от икоты.

Наиболее распространенные из них рекомендуют:

после глубокого вдоха задержать дыхание, повторить несколько раз;

пить воду мелкими глотками;

сделать несколько медленных наклонов тела вперед;

если причина в переохлаждении — нужно одеться и выпить теплый напиток;

подержать высунутым язык;

взять в рот горький, сладкий или кислый продукт;

несколько минут подержать младенца в вертикальном положении после кормления.

Многие с детства знают поговорку: «Икота, икота, перейди на Федота, с Федота — на Якова, с Якова — на всякого. А со всякого, уходи, икота, к себе на болота…». Считается, что с помощью этого заговора в древности люди пытались избавиться от неприятного явления, не понимая его причины.

Есть поверье, что икающего человека кто-то вспоминает. Чтобы понять, кто именно, нужно перечислять имена знакомых, пока икота не пройдет.

Врачи предостерегают от использования «дедовского» способа, суть которого — неожиданно напугать человека, чтобы остановить икоту. Лучше переключить внимание более гуманным способом, без вреда для нервной системы.

Когда из-за икоты нужно обратиться к врачу

Кратковременная икота, которая длится несколько минут, — явление неприятное, но нормальное. Когда проблема беспокоит от двух часов до двух дней, то такую икоту называют персистирующей. Еще один вариант — некупируемая, стойкая икота, которая не проходит в течение двух и более месяцев.

Персистирующая и некупируемая икота — повод обратиться к врачу. Судорожные сокращения диафрагмы могут быть одним из симптомов заболеваний или травм. Затяжная икота может провоцировать нарушение сердечного ритма, расстройство сна, неврозы.

Спектр заболеваний, симптомом которого может выступать икота, очень большой. К ним могут относиться патологии нервной системы, расстройства желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов грудной клетки.

Чтобы определить причину длительной икоты, нужно пройти медицинское обследование. Лечение основного заболевания позволит избавиться от этого неприятного симптома.