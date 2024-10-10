Названы самые полезные каши, которые нужно есть всем

К наиболее полезным кашам специалисты относят прежде всего гречневую, рассказала «Узнай.ру» эндокринолог Анна Гончарова. Также благотворное влияние на организм из-за высокого содержания клетчатки оказывают другие виды круп, приготовленные с сухофруктами.

Анна Гончарова объяснила уникальность гречки большим содержанием микроэлементов, клетчатки и растительных белков. Кроме того, гречневая крупа обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Эндокринолог обратила внимание на почти полное отсутствие сорняков на полях, где растет гречиха.

Врач подчеркнула, что гречневая каша в обязательном порядке должна быть в рационе каждого человека, будь то обычная крупа или зелёная, которую предпочитают нутрициологи и веганы.

Гречневая каша заслуженно считается одной из самых полезных, что подтверждается веками. Наши предки даже говорили:

«Гречневая каша — матушка наша». Она прекрасно сочетается как со сливочным, так и с растительным маслом, а также с зажаркой из овощей: лука, моркови, сладкого перца и баклажанов. А разнообразные сочетания с грибами делают её универсальным блюдом, — добавила Анна Гончарова.

Эндокринолог также посоветовала употреблять в пищу каши из нескольких ингредиентов. В качестве примера она привела пшённую и рисовую каши в сочетании с тыквой или сухофруктами.

Такая каша содержит много клетчатки, необходимой при синдроме ленивого кишечника. Кроме того, это блюдо показано есть после длительных истощающих заболеваний. Также оно обладает желчегонным действием и полезна при низком уровне железа, — заявила врач.

Она заключила, что каши, приготовленные на молоке, являются высококалорийными и увеличивают нагрузку на организм вследствие наличия лактозы и растительных сахаров. Такой вид продукта полезен желающим набрать вес, детям и пожилым. Сваренные на воде каши в отличие от молочных рекомендованы абсолютно всем.

Ранее врач-гастроэнтеролог София Кардашова рассказала, что отказ от фастфуда и газировки спасет от осеннего обострения гастрита. Вместо этих вредных продуктов она посоветовала есть овощные супы, каши, а также нежирное мясо и рыбу. К тому же нужно не переедать и не пропускать приемы пищи — это дополнительно нагружает желудок.

Также Кардашова предостерегла людей, страдающих от гастрита, от употребления алкоголя, так как спиртное раздражает слизистую желудка, повышая риск воспалений и эрозий, и курения, которое замедляет заживление слизистой.