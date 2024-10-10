76-летняя актриса поделилась, как ей удалось сбросить 45 килограммов

Американская актриса Кэти Бейтс опровергла слухи о приеме препарата «Оземпик» после похудения на 45 килограммов. Интервью публикует People.

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«Было много разговоров о том, что я смог сделать это только благодаря "Оземпику". Но я должна убедить людей, что это была тяжелая работа для меня, особенно во время пандемии», — заявила знаменитость.

76-летняя звезда «Американской истории ужасов» рассказала, что впервые задумалась о здоровье в 2017 году, когда у нее диагностировали диабет второго типа. По словам Бейтс, заболевание является наследственным у ее семьи. Она уточнила, что у отца была ампутация ноги из-за диабета. После этого женщина решила взять себя в руки.

Так, в первую очередь она приняла во внимание совет племянницы — прислушиваться к своему телу.

«Раньше я ела ужасно: бургеры, колу и пиццу. Сейчас я уже перестала есть после восьми часов вечера», — призналась собеседница портала.

В сентябре сообщалось, что Бейтс похвасталась фигурой после похудения. Тогда актриса появилась на 76-й церемонии вручения премии «Эмми» в платье с длинными рукавами, расшитыми пайетками.