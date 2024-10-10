Кардиолог рассказала, как метеозависимым людям сберечь сердце

Метеозависимым людям нужно избегать стрессов и физической активности в период дождей и магнитных бурь, чтобы не усугубить проблемы с сердцем, заявила врач-кардиолог Мария Лобова. В разговоре с NEWS.ru специалист уточнила, что также важно избегать поездок в метро и перелетов на самолете.

При приближении дождей, магнитных бурь метеозависимым людям нужно обязательно исключить физические нагрузки. Стоит избегать поездок в метро, перелетов на самолете. Из приема пищи лучше убрать алкоголь и сладости. При изменении погоды нельзя себя перенапрягать. На работе стоит делать перерывы, нельзя недосыпать, — пояснила кардиолог.

По ее словам, ночной сон должен быть не менее восьми-девяти часов. Кардиолог отметила, что, если человек склонен к гипотоническим состояниям, нужно принимать контрастный душ, массировать стопы, пить тонизирующие напитки, например кофе или сладкий крепкий черный чай. При этом, предупредила Лобова, при повышенном давлении такие напитки придется исключить.

Желательно отказаться от курения или минимизировать его. Если человек наблюдается у кардиолога, то при повышении давления больше чем на 10 единиц нужно принять рекомендованный врачом препарат. Если давление повышается критически и не контролируется, то следует вызвать скорую помощь для оценки состояния и, возможно, даже госпитализации. Все эти советы помогут метеозависимым людям не усугубить проблемы с сердцем, — заключила врач.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее предупредил, что очень сильная магнитная буря обрушится на Землю 10 и 11 октября. При этом в выходные дни она продолжится, но уже с меньшей интенсивностью.