Диетолог: «Ожирение — это бизнес»

Недобросовестные компании зарабатывают на этой проблеме, продавая лекарства и вредные продукты для похудения.

Медицинские учреждения и СМИ должны продвигать здоровый образ жизни. Перекладывать всю ответственность на государство не следует.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорьян.

«Ожирение — это бизнес. Это выгодно, потому что лекарства, потому что диетические напитки, которые вредны, это обезжиренные продукты, которые вредны, и так далее. Нужно, чтобы СМИ помимо медицинских учреждений тоже пропагандировали здоровое питание, здоровый образ жизни и вообще здоровье. Нельзя на государство перекладывать ответственность за своё собственное здоровье. Государство может помогать, может что-то создать: кабинеты диетологов, фитнес-центры, бассейны, но знание населения, и в том числе достучаться до детей и подростков, — это функция наша с вами собственная».

Ранее директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Иван Деев сообщил, что вклад ожирения в сокращение ожидаемой продолжительности жизни населения составляет 2,5 года и кратно превышает вклад от туберкулеза, ВИЧ и гепатитов. Это практически сопоставимо с показателем для дорожно-транспортных происшествий.

Он добавил, что ожирение прежде всего ассоциировано со смертностью у пациентов с болезнями системы кровообращения, передаёт его слова ТАСС.