Упражнения для глаз, которые помогут уберечь зрение

10 октября отмечают Всемирный день зрения, который ежегодно проводится во второй четверг октября по инициативе ВОЗ.

Дата отмечена в календаре для привлечения внимания к проблеме нарушения зрения и ее профилактике. Снять нагрузку с глаз помогает специальный комплекс упражнений (рекомендуется выполнять без очков и контактных линз):

Быстро моргайте в течение 30 секунд, затем 30 секунд смотрите перед собой, не моргая. Открытыми глазами медленно "рисуйте" цифру 8 в пространстве по горизонтали, вертикали, диагонали. Скосите глаза в левый нижний угол, затем по прямой переведите глаза вверх. Повторите, сменив направление. Выполняйте глазами плавные круговые движения, стараясь их при этом не напрягать.

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Подробнее о том, как помочь глазам, — в инфографике ТАСС.