Офтальмолог назвала лучший способ сохранить зрение

Лучшим способом сохранить зрение является регулярное посещение врача, рассказала NEWS.ru офтальмолог Зарина Курачинова. По ее словам, современные технологии позволяют избежать проблем даже в 100 лет. Она напомнила, что 10 октября — Всемирный день зрения.

Современная офтальмология достигла уровня, когда даже в 100 лет можно сохранить хорошее зрение. Заболевания, такие как катаракта, глаукома и пресбиопия, давно не представляют нерешаемых проблем. Самое важное — регулярные осмотры и внимательное отношение к своему здоровью. Глаза позволяют нам видеть мир во всей его красе, — отметила Курачинова.

Медик добавила, что операции по удалению катаракты стали рутинными и безопасными, позволяя вернуть ясность взгляда даже в зрелом возрасте. Глаукома при своевременной диагностике может быть стабилизирована, а пресбиопия корректируется с помощью современных линз и хирургических вмешательств, подытожила офтальмолог.

Ранее Курачинова предупредила, что после лазерной коррекции зрения пациент может столкнуться с осложнениями, в том числе с инфекциями и сухостью глаз. Специалист подчеркнула, что из-за изменения структуры роговицы нарушается процесс выработки слезной жидкости.