Диетолог объяснил, как пиво может быть полезно для здоровья кишечника

Пиво может увеличить количество полезных бактерий в кишечнике, поделилась с Пятым каналом врач — диетолог-эндокринолог Алена Барредо. Так она прокомментировала исследование португальских ученых, доказавшее рост полезных бактерий в кишечнике испытуемых после месяца употребления напитка.

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Диетолог отметила, что это возможно из-за ферментированности пива: в нем содержатся полифинолы и фенольная кислота, которые влияют на рост полезных для организма бактерий.

«‎Понятно, что любой ферментированный продукт, не только пиво, может улучшить микробиоту кишечника, увеличить рост содружественных бактерий — лакто и бифидобактерий, и в целом это закономерно», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что при этом непонятно, как пиво воздействует на грибковую флору в организме. Оно может хорошо влиять на микробиоту кишечника, но портить другие метаболические показатели. К тому же напиток может вызывать алкогольную зависимость.

«‎Пивной алкоголизм — это уже не редкость в наших реалиях и в целом распространенное заболевание», — указала Барредо.

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