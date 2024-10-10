Врач посоветовал пить чай с имбирем и мятой в сезон простуд

Осень радует глаз яркими красками, но вместе с ней приходят и первые холода. Поэтому важно задуматься о том, как укрепить иммунитет и согреться в прохладные вечера. Помочь в этом могут осенние чаи. О том, какие чаи лучше всего для этого подойдут, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова.

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По ее словам, очень полезен в этом отношении корень имбиря, который известен своими противовоспалительными свойствами. Он не только согревает, но и помогает бороться с першением в горле. Добавив к нему ломтик лимона, можно получить сильный коктейль витамина С.

«Мята — еще один must-have в вашей чайной коллекции. Она освежает дыхание, успокаивает нервы и помогает при проблемах с пищеварением. А ее аромат способен поднять настроение даже в самый пасмурный день. Но настоящей звездой осеннего сезона можно смело назвать облепиху. Эта ягода — кладезь витаминов и антиоксидантов. Чай с облепихой не только вкусный, но и невероятно полезный. Он укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с вирусами», — рассказала специалист.

Также она обратила внимание, что клюква — еще одна ягода, которую нельзя игнорировать. Она обладает мощными антибактериальными свойствами и помогает при проблемах с мочевыводящей системой. Кроме того, клюквенный морс — отличное средство для снижения температуры.

А такая добавка как корица, по словам диетолога, не только придает чаю неповторимый аромат, но и помогает регулировать уровень сахара в крови. Кроме того, она обладает согревающим эффектом, что особенно ценно в холодное время года.

«Комбинируя эти ингредиенты, вы можете создавать свои уникальные чайные смеси. Например, попробуйте соединить имбирь, лимон и мед — это классическое сочетание, которое поможет при первых признаках простуды. Или экспериментируйте с более необычными вариантами. Как насчет чая из облепихи с корицей и апельсиновой цедрой? Такой напиток не только укрепит иммунитет, но и подарит ощущение праздника», — подчеркнула Казачкова.

Также она напомнила, что чай — это не просто напиток, а целый ритуал. По ее мнению, стоит уделить время тому, чтобы насладиться процессом его приготовления и употребления. Это поможет снять стресс и настроиться на позитивный лад.

При этом специалист отметила, что чай — не панацея от всех болезней. Но он может стать отличным дополнением к здоровому образу жизни и правильному питанию.