Врач развеял популярный миф о сжигании жира

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин опроверг широко распространенный миф о сжигании жира в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

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Он развеял заблуждение о том, что употребление грейпфрута способствует снижению веса.

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли мякоть грейпфрута обладает жиросжигающим свойством, ответила утвердительно. Врач опроверг это утверждение.

«На самом деле — нет, хотя вещества, обладающие таким свойством, присутствуют в кожуре грейпфрута», — пояснил Агапкин в выпуске программы.

Морковь — это еще один полезный и вкусный продукт, который часто окружен мифами. Об этом рассказала врач-эндокринолог Надежда Фетисова. Она отметила, что морковь богата витаминами и микроэлементами, также она содержит много бета-каротина, витаминов C, Е и К и других полезных веществ. Эндокринолог развеяла мифы о моркови. Во-первых, многие неверно полагают, что морковь повышает уровень сахара в крови. На самом деле овощ имеет высокий гликемический индекс только в термически обработанном виде. Сырая морковь имеет низкий гликемический индекс.