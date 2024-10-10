Гастроэнтеролог рассказал, стоит ли заменять сахар на мед

Бытует мнение, что потребление сахара следует максимально снизить, потому что он не входит в категорию «правильного» питания, а мед – продукт исключительно полезный, которым можно сахар заменить. Врач рассказала о пользе меда и о том, почему его тоже нужно употреблять с осторожностью.

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На вопрос ответила Ирина Губанова, врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «Инвитро-Воронеж». Специалист указала, что мед – источник витаминов группы В и С, железа, кальция, фосфора, натрия, калия, магния, цинка. В нем есть флавоноиды, органические кислоты и антиоксиданты. Мед способствует снижению артериального давления, поддерживает нервную систему, успокаивает. Его активно применяют при простуде из-за противовоспалительных и антибактериальных свойств. Мед помогает при желудочных патологиях – способствует заживлению слизистой при воспалении и микроповреждениях, и имеет пребиотический потенциал – создает подходящие условия для роста полезных бактерий. Кроме того, мед считается хорошей поддержкой для иммунной системы.

В меде содержится большое количество фруктозы – 33-42%, тогда как сахар на 100% состоит из другого углевода – сахарозы. Фруктоза – самый сладкий углевод, поэтому меда требуется меньше, чем сахара, для придания сладкого вкуса.

Однако, употреблять мед без ограничений, считая его полезной альтернативой сахару, не верно. Это высокоуглеводный и очень калорийный продукт. На 21 грамм меда (1 столовая ложка) приходится 64 ккал и около 17 граммов сахаров. Это источник простых углеводов, а значит, избыточное его употребление может привести к увеличению веса и ожирению.

Помимо этого, у меда очень высокий гликемический индекс: уровень глюкозы в крови после его употребления резко повышается и чувство голода наступает быстрее, что приводит к желанию съесть больше.

Мед рекомендуется исключить людям с сахарным диабетом и при аллергии на мед. Тем, кто страдает аллергией на пыльцу, также следует быть осторожнее. Ограничить употребление продукта следует людям с ожирением.